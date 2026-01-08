Rescatan en Presidente Franco a una niña con grave infestación de gusanos en la cabeza

La menor fue trasladada al Hospital Distrital de Presidente Franco por una vecina, con acompañamiento de la directora de la Codeni, Balbina Almada y la Defensora, Dalia Alderete. Fue ingresada con fiebre y sangrado nasal, por lo que quedó internada. El caso fue comunicado al Ministerio Público por presunta violación del deber del cuidado.

La directora del hospital, Andrea Giménez, explicó que durante la consulta inicial se detectó una lesión de gran tamaño en la región occipital de la cabeza. “Se constató una herida bastante grande donde se observaba la salida de miasis. Al realizar la inspección general, se encontraron además varias lesiones en distintas partes del cuerpo, lo que evidencia un claro mal cuidado”, señaló.

Explicó que se procedió de inmediato a la extracción de las larvas y curaciones correspondientes. No obstante, la niña continúa internada, ya que en las últimas revisiones aún se detectó la presencia de cuerpos extraños. “Va a permanecer hospitalizada hasta que ya no se constaten lesiones y la herida esté completamente curada”, afirmó.

La madre no estuvo presente en el momento del ingreso, aunque posteriormente se presentó y se retiró esta mañana para comparecer a una audiencia.

Giménez advirtió que de no haber recibido atención médica oportuna, la niña corría riesgo de vida. “Es una niña con riesgo y necesita un seguimiento permanente”, sostuvo.

Vecinos señalaron además que la madre tendría otros hijos que se encontrarían en condiciones similares.