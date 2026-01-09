CDE: Somnilera habría robado pertenencias a un hombre tras dejarlo inconsciente en un motel

La presunta víctima de una somnilera fue identificada como Odalio Osvaldo Fretes González, de 53 años, domiciliado en el barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este. Fue encontrado inconsciente sobre la cama de un motel por trabajadores del establecimiento.

Según los datos recabados, el hombre habría ingresado al motel a bordo de un vehículo de plataforma, acompañado por una persona de sexo femenino. Aproximadamente una hora después, la mujer se retiró del lugar manifestando que iba a comprar comida para la cena, pero ya no regresó.

Ante la situación, los trabajadores del motel solicitaron la intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Remansito, quienes auxiliaron al hombre y lo trasladaron hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este para recibir atención médica.

La mujer fue captada por cámaras de circuito cerrado al momento de abandonar el motel, y las imágenes están siendo analizadas por la Policía Nacional a fin de lograr su identificación.

Datos preliminares indican que la supuesta somnilera se habría apoderado del dinero que la víctima tenía consigo. No obstante, se aguarda la recuperación del afectado para que pueda brindar mayores detalles sobre la desaparición de sus pertenencias.