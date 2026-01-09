Detienen en Hernandarias a sospechoso del asesinato de un dirigente social

El procedimiento fue realizado esta tarde, a las 18:00 aproximadamente, en el predio de la Iglesia San Carlos, tras una alerta de vecinos que reportaron la presencia de un joven en actitud sospechosa. El detenido fue identificado como Juan Ramón Villalba Barrientos (29 años), domiciliado en el barrio Santa Librada de la ciudad de Itakyry.
Una vez en el lugar, los intervinientes verificaron los datos del sospechoso en el sistema informático de la Policía Nacional, y constataron que se trata de que sobre el mismo pesaba una orden de captura vigente en el marco de Juan Ramón Villalba Barrientos (29 años), quien registra orden de captura por el asesinato del dirigente social.
El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de la causa, Carlos Rodrigo Giandinotto, titular de la Unidad Penal N.º 3 de la Fiscalía Zonal de Curuguaty, quien dispuso que el detenido permanezca recluido en la sede policial.
Antecedentes del caso
El joven está implicado en el asesinato de la dirigente social Leonor Rivas Torres (69), cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la noche del viernes pasado en su vivienda, ubicada en la ciudad de Curuguaty.
Al acudir al sitio, agentes policiales encontraron el cuerpo de la víctima en su cama, con varias lesiones en la cabeza.