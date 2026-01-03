Hallan asesinado a dirigente social en su vivienda en Curuguaty

En la noche del viernes fue hallado sin vida el conocido dirigente social Leonor Rivas Torres, de 69 años, en el interior de su vivienda ubicada en la ciudad de Curuguaty. El hallazgo se produjo luego de que un vecino alertara a las autoridades al percibir un fuerte olor fétido proveniente del domicilio.

Agentes policiales acudieron al lugar y encontraron al hombre tendido sobre su cama, sin signos de vida y con visibles heridas en la cabeza, por lo que se dio inmediata intervención al Ministerio Público.

Lea más: Funcionario del Hospital de San Pedro hiere a su pareja y a una amiga con disparos y se da a la fuga

Data de muerte y primeras diligencias

El fiscal interviniente, Carlos Giandinotto, informó que, de acuerdo con los primeros indicios, la muerte se habría producido hace al menos 24 horas. Señaló además que, por la forma en que fue encontrado el cuerpo, se descarta preliminarmente un hecho de robo.

“No hay signos de violencia en puertas o ventanas, no hay desorden en la vivienda ni indicios de que la víctima haya intentado defenderse”, explicó el agente fiscal, quien confirmó que ya ordenó la revisión de cámaras de circuito cerrado y la convocatoria de vecinos y personas cercanas para avanzar con la investigación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Exconvicto muere de un escopetazo luego de herir mortalmente a vecino

Causa de muerte

Por su parte, el médico forense Gabriel Rotela detalló que durante la inspección del cuerpo se constataron dos heridas cortantes en el cráneo, una de aproximadamente cuatro centímetros y otra de seis, además de un hundimiento en la región parietal izquierda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El señor presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, que fue la causa de muerte. Las lesiones fueron producidas por un objeto punzocortante, contundente y de considerable tamaño”, indicó el forense, quien agregó que no se hallaron otras heridas ni rastros de resistencia por parte de la víctima.

Presunto homicidio doloso

El fiscal Giandinotto confirmó que el caso es investigado como un homicidio doloso y que, si bien aún no hay imputados, existe una persona que figura como posible sospechosa, según versiones recogidas en la zona.

“No podemos hablar todavía de un autor. Estamos en una etapa inicial de la investigación y todas las personas que estuvieron en el entorno de la víctima serán convocadas para esclarecer las circunstancias del hecho”, manifestó.

El arma utilizada para el ataque no fue hallada en la vivienda. La investigación continúa a fin de determinar cómo ocurrió el crimen y quién o quiénes serían los responsables.