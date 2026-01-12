Meteorología anuncia un lunes fresco a cálido en Ciudad del Este

Para este lunes, se prevé un ambiente fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16°C y una máxima de 29°C, ofreciendo una jornada agradable en horas de la mañana y más cálida por la tarde.

El martes el clima se tornará cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos serán variables, rotando luego al noreste. La temperatura mínima será de 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C.

En tanto, para el miércoles, se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, que luego se tornarán variables. Además, se anuncian chaparrones, con temperaturas que irán desde los 21°C de mínima hasta los 32°C de máxima.