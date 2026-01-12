Mujer evita un presunto secuestro exprés al forcejear con delincuentes y chocar su vehículo

La víctima fue identificada como Liz Paola Casco (30 años), quien relató que estaba en su oficina cuando llegaron dos hombres quienes, a punta de arma de fuego, le exigieron dinero. Al manifestarles que en la empresa no manejan dinero en efectivo, la obligaron a subir a su propio vehículo Toyota Auris.

Según el relato de la mujer, uno de los hombres se sentó en el asiento del acompañante y el otro en la parte trasera del rodado, le ordenaron que condujera con normalidad y la exigieron que desbloqueara su celular para realizar transferencias bancarias.

Sin embargo, la mujer olvidó su contraseña, por lo que no se concretó la transacción.

La víctima comentó que comenzó a sufrir un ataque de pánico y, al llegar al barrio Villa Deportiva, vio a un grupo de personas, por lo que arrojó su celular y pidió auxilio. Uno de los delincuentes le tapó la boca y le alzó en su regaz, mientras que el otro, que se encontraba atrás, tomó el volante y aceleró.

Tras avanzar algunas cuadras, la mujer logró estirar el volante del hombre y provocó que el vehículo chocara contra una muralla y un árbol. Tras el impacto, los dos hombres descendieron del vehículo y se dieron a la fuga.

En el rodado, los intervinientes hallaron una réplica de pistola, una carpeta, pasamontañas, un par de guantes, un cargador, una cinta roja y varias precintas, lo que refuerza la hipótesis de un intento de secuestro.

La víctima dijo estar convencida de que los delincuentes tenían la intención de secuestrarla teniendo en quenta que, si su intención era realizar una transferencia de dinero, la habrían obligado a hacerlo en el interior de la oficina.