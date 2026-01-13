Encuentran a un hombre muerto de un disparo en un inquilinato

El hallazgo de cadáver fue reportado a las 05:15 horas aproximadamente, en un inquilinato ubicado sobre una calle empedrada sin denominación, con Enfermera del Chaco, en el barrio San Roque de esta ciudad. Hasta el momento, la víctima no fue identificada por la Policía.

Los vecinos de la zona indicaron que el ahora fallecido llegó al lugar ensangrentado y pidiendo auxilio, pero minutos después cayó al suelo y murió, por lo que se presume que lo hirieron en otro sector y se refugió en el lugar en busca de ayuda.

Según información preliminar de la Policía, se trataría de una persona indigente y adicta que permanece en la zona del mercado y que tuvo un altercado con otras personas que también permanecen en ese sector.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de turno, Cinthia Leiva, y también se partició el personal del Departamento de Criminalística de la Policía.

El subcomisario Robert Solís, de la Subcomisaría 2ª del barrio Fátima, explicó que recibieron la alerta a través del sistema 911 y que con imágenes de circuito cerrado podrían determinar el lugar del ataque a fin de tratar de llegar a el o los autores.