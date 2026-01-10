Hombre asesina a su pareja en Motel de Fernando de la Mora

En la tarde de este sábado se produjo un caso de feminicidio dentro de las instalaciones del Motel Mirage, ubicado en la zona Norte de Fernando de la Mora.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 15:00, cuando Leonardo Martínez Paniagua, de 25 años, asesinó a su pareja, Virgilia Adriana Álvarez Alegre, de 28 años. Posterior a eso, se quitó la vida.

Martínez utilizó un arma de fuego con el que disparó de frente a la victima y posterior a eso se disparó en la sien del lado derecho. El arma fue hallada en su mano.

Tras cometer el hecho, Leonardo se comunicó con una amiga, a quien comentó donde estaba y que vaya con una ambulancia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ministerio de la Mujer habilita línea de WhatsApp contra la violencia

“Él me llamó y me dijo que venga hasta este lugar con una ambulancia. En ese momento también me comentó su intención de autoeliminarse”, señaló Tania Bernal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el lugar se encuentran agentes de criminalistica, de homicidio, de la comisaria jurisdiccional y el fiscal Armin Echeguren, quien esta a cargo del caso.

Una vez que los cuerpos fueron retirados del lugar, el de Leonardo Martínez fue entregado a sus familiares, mientras que el de Virgilia Álvarez fue llevado a la morgue, a la espera de algún familiar.