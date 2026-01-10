Policiales
10 de enero de 2026 - 18:18

Hombre asesina a su pareja en Motel de Fernando de la Mora

Vehiculo de la Policía Nacional y una Ambulancia aguardan frente al motel donde se cometio el asesinato.
Un hombre asesinó a su pareja en la tarde de este sábado y luego se autoeliminó. El suceso ocurrió en el interior de un Motel ubicado en Zona Norte de Fernando de la Mora. Tras cometer el hecho, esta persona llamó a una amiga a pedir que vaya hasta el lugar con una ambulancia.

En la tarde de este sábado se produjo un caso de feminicidio dentro de las instalaciones del Motel Mirage, ubicado en la zona Norte de Fernando de la Mora.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 15:00, cuando Leonardo Martínez Paniagua, de 25 años, asesinó a su pareja, Virgilia Adriana Álvarez Alegre, de 28 años. Posterior a eso, se quitó la vida.

Martínez utilizó un arma de fuego con el que disparó de frente a la victima y posterior a eso se disparó en la sien del lado derecho. El arma fue hallada en su mano.

Tras cometer el hecho, Leonardo se comunicó con una amiga, a quien comentó donde estaba y que vaya con una ambulancia.

“Él me llamó y me dijo que venga hasta este lugar con una ambulancia. En ese momento también me comentó su intención de autoeliminarse”, señaló Tania Bernal.

En el lugar se encuentran agentes de criminalistica, de homicidio, de la comisaria jurisdiccional y el fiscal Armin Echeguren, quien esta a cargo del caso.

Una vez que los cuerpos fueron retirados del lugar, el de Leonardo Martínez fue entregado a sus familiares, mientras que el de Virgilia Álvarez fue llevado a la morgue, a la espera de algún familiar.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.