Detienen a paraguayo con más de 180 kilos de marihuana en el Puente de la Amistad

El procedimiento fue realizado este jueves, aproximadamente a las 6:00, cuando los funcionarios aduaneros detuvieron un furgón Mazda con chapa paraguaya, que ingresaba desde Ciudad del Este a Foz de Yguazú.
El vehículo era conducido por un paraguayo cuya identidad no fue revelada por los intervinientes. Durante el control de rutina, fiscalizadores de la Receita Federal notaron mucho nerviosismo en el conductor, lo que derivó en una inspección más exhaustiva.
Durante la verificación, los funcionarios detectaron un compartimiento oculto en el techo del furgón, donde encontraron “panes” de marihuana. El peso total de lo incautado alcanzó los 180,7 kilogramos.
El conductor fue aprehendido y trasladado con la droga a una base de la Policía Federal brasileña. El vehículo quedó en la zona primaria, ya que presentaba un desperfecto mecánico.
Los intervinientes mencionaron que el paraguayo será procesado por tráfico internacional de drogas, que en Brasil es castigado con penas que pueden alcanzar 15 años de prisión.