Pareja detenida en el Puente de la Amistad con más de 133 kilos de marihuana

El operativo contó con la participación del Área Naval del Este, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Durante el control de rutina, los agentes detectaron un vehículo Toyota Allion, con chapa AARH 609, denunciado como robado. En su interior hallaron 189 paquetes de marihuana prensada, ocultos en compartimientos acondicionados en el piso y los asientos del automóvil.

Los detenidos fueron identificados como Alexander Ramón Alcaraz Mora (21 años) y Angélica Liliana Conflaz (19 años), quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Por disposición del agente fiscal de turno, Elvio Aguilera, la droga, el vehículo y las personas detenidas fueron trasladadas a la base de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) Regional Nº 2 de Ciudad del Este.

Según estimaciones preliminares, la marihuana incautada tendría un valor aproximado de 20.000 dólares en el mercado brasileño.