Brasil: detienen a paraguayos con marihuana en dos operativos realizados en el Puente de la Amistad

Durante el control de rutina, interceptaron un vehículo conducido por un paraguayo acompañado por un menor de edad, también de nacionalidad paraguaya.

Lea más: Operación Umbral: Senad revela cantidad de droga incautada y habla de nuevo récord

Durante la inspección, los agentes detectaron un compartimiento oculto en el piso del automóvil, por lo que solicitaron la intervención del perro detector de drogas que alertó de la presencia de sustancias ilícitas.

Tras una revisión exhaustiva, los funcionarios hallaron 224 paquetes de una sustancia similar a la marihuana, con un peso total de 166,90 kilogramos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conductor quedó detenido en la base de la Policía Federal, mientras que el menor fue llevado a la Policía Civil para el procedimiento de rigor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Detienen a paraguayo con más de 360 kilos de marihuana en Foz de Yguazú

El segundo procedimiento ocurrió en el acceso peatonal a Brasil, donde un joven paraguayo fue interceptado cuando llevaba un casco en la mano. Al solicitarle que exhibiera el interior, encontraron dos paquetes de marihuana con un peso de 550 gramos. El joven fue llevado a la Delegación de la Policía Federal para continuar con las investigaciones.