Ciudad del Este se prepara para su fiesta patronal San Blas y su 69° aniversario de fundación

La fiesta patronal de Ciudad del Este es una actividad tradicional que cada año reúne a feligreses y a la ciudadanía en general. La comunidad de la Catedral San Blas viene preparando las actividades desde hace más de tres meses.

Esta mañana, durante una conferencia de prensa, las autoridades de la Diócesis de esta ciudad, encabezadas por el obispo Pedro Collar, brindaron detalles sobre las actividades previstas.

El padre Edgar Darío Britos, cura párroco de la catedral, explicó que el novenario comenzará el sábado 24 de enero con el rezo del Ángelus, a las 12:00. Ese mismo día, a las 18:00, tendrá inicio el novenario, seguido de la misa diaria a las 19:00.

En el día de San Blas, el martes 3 de febrero, habrá una celebración religiosa en el hito fundacional de la ciudad a las 07:00, mientras que a las 08:00 se realizará una procesión y a las 09:30 la misa central.

“Es una expresión de fiesta con motivo del aniversario de la diócesis, del santo patrono y de nuestra ciudad. Queremos que sea un momento de alegría, de encuentro y de fraternidad. Acá nos unen dos cosas: el amor a nuestro santo patrono, San Blas, y el amor también a nuestra ciudad.

“La invitación es para toda la ciudadanía a participar activamente de esta celebración del novenario. Que sea un tiempo provechoso también en el ámbito de la fe y en el ámbito espiritual para los cristianos. Que sea un tiempo de enriquecimiento para muchos cristianos que se acercan a la iglesia”, expresó el párroco.

Festival cultural

Los festivales artísticos en la explanada de la Catedral San Blas se realizarán durante cinco días consecutivos, desde el próximo 29 de enero.

La coordinadora de la actividad artística, Pelusa del Paraguay, explicó que se dará principal participación a artistas locales y nacionales. Señaló además que la agenda incluirá estilos para toda la familia, con propuestas para niños, jóvenes y adultos.

El festival tendrá su cierre el 2 de febrero, en coincidencia con la serenata en honor al santo patrono. El ingreso a esta actividad será libre y gratuito.