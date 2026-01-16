Presuntos ladrones quisieron vender electrodomésticos hurtados a la Policía y terminaron detenidos

Los detenidos son sindicados de participar en un hurto de electrodomésticos ocurrido el pasado miércoles, en horas de la madrugada, en el interior de un local denominado Pertal SA, ubicado en la fracción San Rafael, a 2.000 metros de la ruta PY02, en Minga Guazú.

En la ocasión, los ladrones se llevaron varios electrodomésticos, como acondicionadores de aire, televisores, licuadoras y otros, pertenecientes a Marta Elizabeth Pereira López.

En el marco de las tareas investigativas, los agentes policiales recibieron información de que los sospechosos andaban ofreciendo las mercaderías en la zona de Presidente Franco. Uno de los uniformados logró contactar con los “vendedores” y comenzaron a hacer trato para la compra de los electrodomésticos.

Como resultado de la transacción, en la tarde este viernes lograron detener a tres sospechosos, quienes llegaron al lugar pautado con los objetos presuntamente hurtados.

Los ahora detenidos se desplazaban en un automóvil de la marca Toyota, modelo Corona Premio, con las mercaderías. Este mismo rodado se habría utilizado para el hurto, según imágenes de circuitos cerrados.

Los detenidos son: Alexi Resende Guerrero (20), Ricardo Troche Orue (25), sin cédula de identidad, y Fredy Manuel Sosa Báez (22). Los citados fueron localizados a las 11:45 en la vía pública, sobre la avenida Monday, entre la avenida Guaraní y la calle Monte Lindo, en inmediaciones del salón de belleza “G.Y Gisel y Yessi”, de la ciudad de Presidente Franco.

La investigación del hurto está a cargo del fiscal de turno, Luis Fernando Escobar, quien dispuso la detención de los sospechosos.