Cae “la reina de los robos domiciliarios”: entraba a casas de policías y militares

La Dirección General de Investigación Criminal confirmó la detención de Nilda Fleitas (48), conocida en el ambiente policial como “la reina de los robos domiciliarios”. La misma es sindicada como autora de numerosos hechos de hurto agravado en la zona metropolitana.

El procedimiento se realizó el viernes pasado, alrededor de las 18:00, en la vía pública, sobre las calles Coronel Martínez y Benjamín Aceval, en el barrio Kurusu Ñuatî de Luque.

Según datos policiales, Fleitas contaba con múltiples órdenes de captura vigentes por causas de hurto agravado, tentativa y otros hechos punibles contra la propiedad en Lambaré, Paraguarí, Yaguarón, Encarnación, J. Augusto Saldívar y Luque.

Además, posee antecedentes desde la década de 1990, con procesos por robo, estafa y hurtos reiterados, algunos de ellos con prohibiciones de salida del país y restricciones judiciales.

Así operaba “la reina de los robos domiciliarios”

De acuerdo con el comisario Jaime Vega, la mujer tenía un modo de actuar particular. Cometía una serie de robos, desaparecía por meses y luego retomaba la actividad delictiva. “Principalmente, robaba joyas y dinero en efectivo, y llamaba la atención que muchas de sus víctimas eran policías y militares”, señaló.

Durante la verificación, los agentes policiales incautaron una cartera negra que contenía diversas herramientas y pertenencias.

Destornillador, cuchillo y cortahierro.

Bisutería, una pulsera y una cadena con dije.

Un quepis, prendas de vestir y un paraguas.

Una tarjeta de transporte y una tarjeta SIM.

Todo quedó a disposición del Ministerio Público para su análisis.

Cómo fue la detención

La Policía recibió información de un testigo sobre la presencia de una mujer con órdenes de captura en la zona de Luque. Tras una vigilancia discreta, los agentes identificaron a la sospechosa, verificaron sus datos en el sistema y constataron la vigencia de las causas judiciales.

Nilda Fleitas quedó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir ahora su situación procesal en las distintas causas abiertas en su contra.