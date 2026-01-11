Detenidos en Central y Asunción: mayoría son por hurtos y violencia intrafamiliar

Por lo menos ocho personas fueron detenidas este sábado en Asunción y Central por casos de hurto y violencia intrafamiliar, según dieron a conocer desde algunas dependencias de la Policía Nacional.

En Luque, Elías Ignacio Domínguez, argentino de 21 años, y un adolescente de 17 años, fueron interceptados por agentes de investigación de Hechos Punibles con apoyo de la Comisaría Tercera, en pleno asalto a mano armada.

Del poder de los mismos se logró incautar un arma de fuego, además de dinero en efectivo, joyas y aparatos celulares producto del asalto.

En Asunción, un hombre de 28 años de edad identificado como Juan Antonio Caballero fue aprehendido por ser sospechoso del robo de una TV Smart que fue recuperada tras su detención en el barrio Vista Alegre, por agentes de la Comisaría 7ma. Además, el detenido cuenta con antecedentes penales.

Hurtos en Asunción y Central

Agentes de la Comisaría 2da de Asunción aprehendieron a un hombre identificado como Iván Arturo Villalba Amarilla, de 24 años de edad, tras denuncia por supuesto hurto, quien además cuenta con antecedentes por homicidio doloso y hurto especialmente grave. Durante la intervención se recuperó un gato hidráulico y juegos de herramientas varias.

El procedimiento fue realizado en las calles Sebastián Gaboto y Urcisino Velazco del barrio Tacumbú de la ciudad de Asunción.

Un hombre de 35 años de edad identificado como Pedro Danilo Gayoso Castillo fue detenido por poseer orden de captura por supuesto hurto. El procedimiento fue realizado en la ciudad de Asunción por personal de la Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas – Lince.

También un hombre de 18 años de edad identificado como Lucas Alexander Garay Duarte fue aprehendido en flagrante comisión de hurto y se recuperó una motocicleta de la marca Taiga. El procedimiento fue realizado en la ciudad de Lambaré por personal de la Comisaría 15ª jurisdiccional.

Detenciones por violencia familiar

Un hombre de 33 años de edad identificado como Carlos Daniel Elizalde Jara fue aprehendido por supuesta violencia intrafamiliar. El procedimiento fue realizado en la ciudad de Capiatá por personal del Departamento de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, sede de la Comisaría 32ª Posta Ybycua.

En Areguá, Angel Amado Cristaldo Riveros de 25 años de edad fue aprehendido por supuesta violencia intrafamiliar. El procedimiento fue realizado en el barrio San Roque de la ciudad por personal de la Comisaría 18ª.

También se aprehendió a un hombre de 25 años de edad identificado como Alexis Matías Torres Villalba por poseer orden de captura por supuesta violencia intrafamiliar. La detención se realizó en la ciudad de Capiatá por personal de la Comisaría 8ª.