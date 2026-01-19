Meteorología anuncia una jornada cálida a calurosa en el este del país

Para este lunes, se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos provenientes del sur. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C.

En tanto, el martes se presentará con un clima fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sureste. Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C de mínima y los 29 °C de máxima.

Para el miércoles, Meteorología indica un amanecer fresco, seguido de una tarde calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sur, que luego serán variables. La mínima prevista es de 18 °C y la máxima nuevamente llegaría a los 31 °C.