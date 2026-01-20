Espuma en el arroyo Acaraymí: clausuran lavadero tras viralización de videos

La acción se centró en el establecimiento denominado “777 Automotores - Centro de Estética”, ubicado en el Km 6 Monday, como parte de un proceso de verificación ambiental ejecutado por técnicos municipales con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Lea más: Municipalidad y Mades intervienen tras viralización de imágenes de espuma en el arroyo Acaraymi

El procedimiento se sustenta en la Ley Orgánica Municipal N° 3966/10, así como en las Ordenanzas Municipales N° 025/97 J.M, 50/97 J.M, 033/23 J.M y la legislación ambiental vigente, que regulan la protección de los recursos naturales y el control de actividades con impacto ambiental.

Antecedentes del caso

Funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizaron inspecciones a los establecimientos ubicados a lo largo del arroyo Acaraymí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La revisión incluyó comercios, lavaderos e industrias desde los barrios San José y San Isidro hasta el Km 5,5 de La Blanca, con el objetivo de recopilar información y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Municipalidad y Mades intervienen tras viralización de imágenes de espuma en el arroyo Acaraymi

Durante el recorrido, los técnicos municipales detectaron el vertido de uno de los lavaderos y constataron alteraciones en las condiciones naturales del arroyo.