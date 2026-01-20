ABC en el Este
Espuma en el arroyo Acaraymí: clausuran lavadero tras viralización de videos

La comitiva municipal durante la inspección del arroyo.

CIUDAD DEL ESTE. El Juzgado de Faltas Municipales, Segunda Sala, ordenó la suspensión inmediata del vertido de detergente al arroyo Acaraymí. La intervención se realizó luego de la viralización de videos en redes sociales que mostraban gran cantidad de espuma en el cauce hídrico.

La acción se centró en el establecimiento denominado “777 Automotores - Centro de Estética”, ubicado en el Km 6 Monday, como parte de un proceso de verificación ambiental ejecutado por técnicos municipales con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

El procedimiento se sustenta en la Ley Orgánica Municipal N° 3966/10, así como en las Ordenanzas Municipales N° 025/97 J.M, 50/97 J.M, 033/23 J.M y la legislación ambiental vigente, que regulan la protección de los recursos naturales y el control de actividades con impacto ambiental.

El vertido de detergente en el Acaraymí genera mortandad de peces.

Antecedentes del caso

Funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizaron inspecciones a los establecimientos ubicados a lo largo del arroyo Acaraymí.

La revisión incluyó comercios, lavaderos e industrias desde los barrios San José y San Isidro hasta el Km 5,5 de La Blanca, con el objetivo de recopilar información y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Durante el recorrido, los técnicos municipales detectaron el vertido de uno de los lavaderos y constataron alteraciones en las condiciones naturales del arroyo.