Es oficial: buses de turismo pasarán por el Puente de la Integración, según anuncia Brasil

Desde la Receita Federal de Foz de Iguazú, Brasil, informaron esta tarde las determinaciones acordadas por la comisión mixta entre Paraguay y Brasil con relación a la circulación por el Puente de la Integración, que conecta Presidente Franco con Foz de Iguazú. Los representantes de ambos países acordaron avanzar a la segunda fase del paso fronterizo.

Afirmaron que, tras una evaluación positiva de la primera fase de operación del Puente de la Integración, el tráfico internacional de camiones en lastre (sin carga) continuará realizándose exclusivamente en el horario de 22:00 a 05:00.

En tanto, la nueva fase permitirá el tráfico internacional de buses turísticos fletados cuyo destino final no sea Foz de Iguazú, Ciudad del Este ni Presidente Franco, a partir del 29 de enero de 2026. Desde esa fecha, el paso de estos vehículos se realizará exclusivamente a través del Puente de la Integración, entre las 19:00 y las 07:00, todos los días. Es decir, el tránsito por el Puente de la Amistad se limitará al horario comprendido entre las 07:00 y las 19:00.

La próxima reunión de la Comisión Mixta fue establecida para el 12 de marzo de 2026, con el objetivo de evaluar el impacto de la segunda fase de apertura y considerar la siguiente etapa del cronograma operativo del Puente de la Integración.

Información de Brasil

Esta información fue compartida de manera oficial por la Receita Federal del Brasil. En el lado paraguayo, ningún funcionario público quiso brindar datos al respecto, alegando que existe una directiva de no proporcionar información a los medios de comunicación.

Este anuncio se da en medio de quejas, reclamos e incluso manifestaciones de pobladores franqueños, quienes denuncian la falta de señalización y de mayor orden en la circulación de camiones de gran porte por la zona urbana de la ciudad.