Meteorología anuncia un clima fresco a caluroso en el este del país

Para este miércoles, se prevé un amanecer fresco, con una temperatura mínima de 18 °C, mientras que por la tarde el ambiente se tornará caluroso, alcanzando una máxima de 31 °C. El cielo se presentará de parcialmente nublado a nublado, con vientos variables y probabilidad de chaparrones.

El jueves, el tiempo se mantendrá cálido a caluroso, con temperaturas que oscilarán entre 20 °C y 32 °C. El cielo estará parcialmente nublado y persistirán los vientos variables, sin descartar momentos de mayor sensación térmica durante la tarde.

En tanto, para el viernes, se anuncia un día cálido a caluroso, con una mínima de 21 °C y una máxima de 33 °C. El cielo continuará parcialmente nublado y los vientos, inicialmente variables, rotarán luego al sector noreste.