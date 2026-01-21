ABC en el Este
21 de enero de 2026 - 07:02

Meteorología anuncia un clima fresco a caluroso en el este del país

Meteorología anuncia un ambiente fresco a caluroso en Ciudad del Este.

Las condiciones climáticas en Ciudad del Este estarán marcadas por un aumento progresivo de la temperatura para los próximos días, con ambiente fresco durante las primeras horas del día y calor intenso por la tarde.

Por ABC Color

Para este miércoles, se prevé un amanecer fresco, con una temperatura mínima de 18 °C, mientras que por la tarde el ambiente se tornará caluroso, alcanzando una máxima de 31 °C. El cielo se presentará de parcialmente nublado a nublado, con vientos variables y probabilidad de chaparrones.

El jueves, el tiempo se mantendrá cálido a caluroso, con temperaturas que oscilarán entre 20 °C y 32 °C. El cielo estará parcialmente nublado y persistirán los vientos variables, sin descartar momentos de mayor sensación térmica durante la tarde.

En tanto, para el viernes, se anuncia un día cálido a caluroso, con una mínima de 21 °C y una máxima de 33 °C. El cielo continuará parcialmente nublado y los vientos, inicialmente variables, rotarán luego al sector noreste.