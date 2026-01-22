Detienen a joven que habría abusado sistemáticamente de su sobrina

Según la denuncia, el joven de 28 años aprovechaba las visitas de la niña a los abuelos para cometer los abusos, que consistían en manoseos. Estos episodios se repitieron en varias ocasiones hasta que la víctima se animó a contárselo a sus padres, quienes denunciaron el hecho ante el Ministerio Público.

La fiscala Vivian Coronel, de la Unidad Fiscal Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, ordenó la detención preventiva del supuesto autor. En cumplimiento de la disposición fiscal, agentes del Departamento contra la Trata de Personas lograron ubicarlo y capturarlo. Durante el procedimiento, se incautó un teléfono celular del poder del joven.

La niña fue examinada por un médico forense y evaluada por una psicóloga de la Fiscalía, cuyos dictámenes respaldan la denuncia. Ante el caudal probatorio, el supuesto autor ya fue imputado.

La agente fiscal explicó que la modificación de la nueva ley contempla sanciones más severas para los casos de abuso cometidos en circunstancias agravantes, especialmente cuando el sospechoso pertenece al entorno familiar cercano o mantiene un vínculo directo con el niño o la niña víctima.