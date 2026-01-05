Detienen a un hombre por el supuesto abuso sexual de su hija de 6 años en Capiatá

El procedimiento se realizó en la vía pública, a la altura del kilómetro 23 de la ruta D-027, en la Compañía 7, barrio Nueva Esperanza, por agentes de la Comisaría 33ª Central, con apoyo del personal de Grupo Lince. Según el informe oficial, la aprehensión del hombre se dio en prosecución a una denuncia por abuso sexual en niños.

“La sobrina se encontraba también en la casa, entró a la pieza y visualizó que el supuesto autor estaba con la criatura. Ella vio y se hizo la denuncia como corresponde”, detalló para ABC TV la comisaria Elizabeth Palacios.

La niña fue derivada a un centro asistencial para el diagnóstico correspondiente y ya está siendo asistida psicológicamente, afirmó la jefa policial.

El sospechoso cuenta con antecedentes por hurto, conforme a los datos manejados por la Policía Nacional. Su identidad no es difundida para proteger la identidad de la víctima, conforme a las leyes vigentes.

Tras el procedimiento, quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras que el caso fue comunicado al Ministerio Público para la investigación correspondiente.

