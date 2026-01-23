Video: desconocidos queman camión recolector en Ciudad del Este

El hecho ocurrió este viernes, a las 14:00 aproximadamente, sobre la avenida Julián de la Herrería, sector VI del barrio Remansito de esta capital departamental.

El vehículo afectado es un camión recolector de la marca Mercedes Benz, modelo Atego, con chapa N° AAMX 141, perteneciente a la empresa Ecoeste. El rodado era conducido por Isabelino Fleitas Galeano (38), domiciliado en el barrio Don Bosco de esta ciudad.

Según el conductor, cuatro hombres encapuchados que se desplazaban en un automóvil Toyota, modelo Allion, color plata y sin chapa, interceptaron el camión a punta de armas, cuando realizaban su recorrido habitual de recolección de residuos.

Los desconocidos descendieron del vehículo y ordenaron al chofer que bajara del camión, manifestándole que el problema no era con los empleados, sino con la empresa.

Posteriormente, uno de desconocidos roció el interior de la cabina con combustible y luego le prendió fuego.

Tras la huida de los atacantes, vecinos del lugar y bomberos voluntarios que acudieron sofocaron las llamas. El rodado quedó con la cabina inservible, pero no alcanzó la carrocería.

El hecho fue comunicado en tiempo y forma a la agente fiscal de turno, abogada Julia González, quien dispuso que el vehículo sea entregado a los directivos de la empresa afectada.