Asalto a motel en Luque: realizan allanamientos y detienen a posible implicado

En forma conjunta, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron este viernes cinco allanamientos en el marco de la investigación del asalto armado ocurrido el pasado lunes en el motel Golden de la ciudad de Luque, donde tres personas irrumpieron mientras se estaba negociando allí la venta de otro motel y se llevaron y se llevaron 600.000 dólares en efectivo.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el comisario Flaminio Quinteros, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional en el departamento Central, explicó que uno de los allanamientos de hoy se realizó en una vivienda en la ciudad de Limpio a la que los investigadores llegaron siguiendo la pista del automóvil que los asaltantes utilizaron para huir luego del atraco.

Según explicó, los asaltantes llegaron al motel el lunes en un vehículo Toyota Spacio rojo, que luego abandonaron para seguir su huida en un automóvil Toyota de color gris, que portaba una chapa que no le correspondía y que fue denunciada como extraviada en el departamento de Alto Paraná.

Por medio de grabaciones de cámaras de seguridad en la vía pública, los investigadores determinaron que el automóvil fue a la vivienda en Limpio que hoy fue allanada, de donde salió luego portando la chapa que sí le corresponde, vinculada a otra persona con antecedentes de robo domiciliada en la ciudad de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes.

Un detenido y apuntan a supuesto expolicía

Además del allanamiento en Limpi,o se realizaron operativos en Villa Hayes y en Mariano Roque Alonso, en viviendas en las que, según creen los investigadores, los asaltantes habrían estado antes o después del atraco.

La vivienda en Limpio fue vinculada a una persona identificada como Leonardo Franco Quiñónez, con múltiples antecedentes por robo. El comisario Quinteros comentó que se informó de manera extraoficial que Quiñónez es expolicía, pero indicó que eso aún no ha sido oficialmente confirmado.

No se informó si Quiñónez fue detenido.

En otro de los allanamientos fue detenido un hombre identificado como Víctor Vera Negrete, quien —según los investigadores— no habría participado directamente del asalto, pero que podría estar vinculado al hecho, según elementos hallados por los intervinientes.