Gran cantidad de decomisos de droga revela intenso tráfico en la frontera entre Paraguay y Brasil

En uno de los procedimientos más recientes contra el narcotráfico, el viernes por la noche, la Policía Federal y la Policía Militar decomisaron un fardo de marihuana en un sendero que conduce a un puerto ilegal en Foz do Iguazú.

El cargamento fue descubierto durante un patrullaje terrestre y el monitoreo de la región fronteriza. Alrededor de las 23:00, el equipo policial detectó una embarcación procedente del lado paraguayo que rápidamente atracó en el lado brasileño y luego regresó a Paraguay.

Tras las búsquedas realizadas en un sendero en medio del bosque, se localizó un fardo de marihuana con un peso de 41 kilogramos, así como una réplica de arma de fuego. Los estupefacientes y la réplica del arma fueron enviados a la sede de la Policía Federal de Foz do Iguazú.

Igualmente, el viernes fueron decomisados cigarrillos electrónicos que contenían THC en Foz do Iguazú. El cargamento fue descubierto cerca de un puerto clandestino cuando se identificó un vehículo Ford Fiesta con matrícula brasileña, conducido por un ciudadano brasileño que fue detenido.

Casi una tonelada de marihuana incautada

Uno de los cargamentos más grandes de marihuana fue decomisado el viernes pasado en el lago de Itaipú. Agentes de la Policía Federal y la Policía Militar incautaron casi una tonelada de droga en la zona de Santa Helena, estado de Paraná.

El cargamento fue descubierto durante una patrulla fronteriza con Paraguay, cuando equipos policiales detectaron una embarcación sin identificación que cruzaba hacia Brasil, en la región de Vila Celeste, distrito del municipio de Santa Helena, Paraná. Al intentar interceptarla, los responsables del traslado abandonaron la embarcación y huyeron hacia el bosque ribereño.

Dentro de la embarcación se encontraron aproximadamente 950 kilogramos de marihuana, empacados en varios paquetes. Se realizaron rastrillajes en la zona, pero no se logró localizar a ninguno de los sospechosos.

La droga incautada y la embarcación fueron retiradas del lago y trasladadas a la sede de la Policía Federal de Foz do Iguazú para la aplicación de los procedimientos legales correspondientes.