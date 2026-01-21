Narcos vuelven a optar por la vía terrestre para sacar sus drogas de Paraguay, según Senad

Ayer martes, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) interceptaron en el departamento de Amambay un camión que transportaba 450 kilogramos de clorhidrato de cocaína, una carga con un valor estimado - según datos del Ministerio Público - en alrededor de dos millones de dólares que se dirigía a Brasil.

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el ministro titular de la Senad, Jalil Rachid, dijo que el refuerzo de los controles antinarcóticos en puertos de Paraguay, desde los cuales en el pasado se enviaron enormes cargamentos de drogas al exterior, ha “cerrado” la vía fluvial como conducto para el tránsito de drogas.

En consecuencia, afirmó, los narcotraficantes que traen a Paraguay sus drogas con el objetivo de enviarlas a otros países limítrofes han vuelto a optar por intentar la vía terrestre.

“Se vuelve a traficar por tierra, entonces tenemos que reforzar esos controles”, subrayó. “Claro que sigue entrando cocaína o pasta base y se sigue traficando a otros países, yo digo en menor cantidad, pero hay que seguir trabajando”.

Lucha contra el narcotráfico “en etapas”

El ministro Rachid dijo también que la lucha contra el narcotráfico en Paraguay debe llevarse adelante en “etapas” y añadió que, tras la mejora de los controles en puertos, aún están por verse los resultados de la incorporación de aviones caza Super Tucano y nuevos radares aéreos para contrarrestar el ingreso al espacio aéreo paraguayo de aeronaves presumiblemente vinculadas al narcotráfico de forma clandestina.

Sin embargo, afirmó que pruebas que la Senad ha llevado a cabo con la Fuerza Aérea Paraguaya – sobre las que no ofreció más detalles – han tenido “muy buenos resultados”.