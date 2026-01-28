CDE: dirigentes liberales que apoyan a Yo Creo serían expulsados del partido

La ruptura entre los dirigentes del PLRA y de Yo Creo en esta capital departamental pasa ahora a niveles de denuncia, debido a que un sector del partido sigue apoyando a Yo Creo de cara a las elecciones municipales de este año.

Conforme a una denuncia presentada el lunes pasado por Carlos Portillo ante el tribunal partidario del PLRA, se solicita al presidente Hugo Fleitas la expulsión de los 26 afiliados.

En la nota, Portillo acompañó imágenes de reuniones y capturas de conversaciones como prueba del apoyo de los citados dirigentes al partido Yo Creo. Asimismo, acusa a sus correligionarios de negarse a acatar las decisiones del partido.

“Los denunciados son renuentes de forma abierta y pública a acatar la decisión institucional del partido. Están demostrando una actitud absolutamente desleal, poco ética con el partido y con las otras organizaciones políticas fraternas con quienes se ha concretado una alianza electoral, contraria a las buenas costumbres y a la moral, pues creemos que una persona digna debería solicitar su desafiliación en una circunstancia como esta”, expresó.

Igualmente, refiere en la nota que pretenden presentarse como candidatos en las elecciones internas partidarias, pero apoyando la candidatura de otro partido con el cual competirán por la intendencia.

Responden al candidato contrario, alegan

El dirigente local Norberto Segovia, quien también apoya la denuncia, explicó que, como el partido tendrá su interna para la renovación de autoridades partidarias a nivel nacional y local, estas personas que trabajan por candidatos de otros partidos ya no deberían competir para ser presidentes de comités.

“Ellos van a responder a candidaturas contrarias al partido y pretenden ser también autoridades partidarias, y eso el estatuto no lo permite”, afirmó.

La denuncia entre liberales se dio en medio de la ruptura entre los hermanos Portillo (Carlos y María) y el partido Yo Creo, con quienes mantenían varios años de acuerdo político en la comuna esteña.