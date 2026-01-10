Senador niega persecución a funcionarios liberales en CDE y descarta ruptura entre PLRA y Yo Creo

Esta semana, un grupo de dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) denunciaron una supuesta campaña de despidos de funcionarios afiliados a ese partido en la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del intendente Daniel Mujica, del partido Yo Creo.

En conversación con ABC Cardinal este sábado, el senador Rubén Velázquez (Yo Creo) rechazó las insinuaciones de que exista una discriminación o persecución a funcionarios del PLRA, partido con el que Yo Creo se alió en la elección municipal extraordinaria de noviembre de 2025, en la que Mujica triunfó para ocupar la Intendencia durante lo que queda del periodo 2021-2026.

El senador Velázquez dijo que las desvinculaciones a las que hicieron referencia los dirigentes liberales se deben a un “reordenamiento administrativo” en la Comuna esteña y que no fueron despidos, sino que se dejaron de renovar contratos que fenecieron el pasado 30 de diciembre.

Niega que se haya apuntado solo a afiliados del PLRA

Una de las denunciantes de la supuesta persecución y despido de funcionarios liberales es la concejala María Portillo (PLRA), quien ocupó la Intendencia de Ciudad del Este de manera provisoria entre agosto del año pasado, cuando el intendente Miguel Prieto (Yo Creo) fue destituido por el Congreso tras una intervención de la Municipalidad; y noviembre, cuando Mujica asumió el cargo.

El senador Velázquez afirmó que, durante su gestión, Portillo incorporó a más de 180 nuevos funcionarios a la Municipalidad y aumentó los salarios de 159 empleados. Esas contrataciones y aumentos representaron gastos adicionales acumulados de 1.500 millones de guaraníes por mes y en seis meses de administración de Daniel Mujica se habrían comprometido 9.000 millones de guaraníes que podrían ser destinados a obras, argumentó.

El legislador agregó que los funcionarios cuyos contratos no fueron renovados eran “gente que no cumple funciones específicas” en la Municipalidad y añadió que entre estos no solo hay personas afiliadas al PLRA, sino también “gente de nuestro equipo”.

“Política de austeridad” en Ciudad del Este

Defendió el “reordenamiento administrativo” en la Comuna de Ciudad del Este argumentando que es necesaria una “política de austeridad” que permita destinar más recursos públicos a la realización de obras de infraestructura y otras necesidades públicas. Agregó que el Estado no puede ser “sobrecargado” con funcionarios, sino que el gobierno debe crear las condiciones para que el sector privado absorba la demanda de empleos.

Dijo que la administración de Miguel Prieto en la Municipalidad de Ciudad del Este implementó una política de austeridad como la que describió, reduciendo la “superpoblación absurda” que existía en la Comuna cuando Prieto asumió por primera vez el cargo de intendente en 2019, en reemplazo de la destituida intendenta Sandra McLeod (ANR, Partido Colorado).

“El oficialismo (la ANR) tiene muchísimos funcionarios públicos porque esos son votos seguros, eso les mantiene en el poder, son votos duros”, señaló. “Nosotros, con nuestras ideas, buscamos tratar de conquistar al elector, pero no con promesas laborales”.

Descarta ruptura entre el PLRA y Yo Creo

El senador Velázquez negó que la controversia con dirigentes liberales en Ciudad del Este sea augurio de una “ruptura” de la alianza entre el PLRA y Yo Creo. Recordó que, hace unas semanas, más de 17 dirigentes de comité del Partido Liberal volvieron a expresar “pleno y total apoyo” al proyecto de candidatura de Daniel Mujica para otro periodo como intendente.

“Ese apoyo sigue intacto, la que está expresando malestar es Portillo, los demás dirigentes están con nosotros”, subrayó.

El parlamentario añadió que Yo Creo forma parte de alrededor del 95 por ciento de las alianzas que se preparan a nivel país para competir en las elecciones municipales de octubre de este año e insistió en que el PLRA es “uno de nuestros aliados estratégicos” en ese proceso.

“Seguimos operando muy cercanamente con todos los sectores de la oposición”, afirmó. “Si bien pueden existir diferencias, son casos aislados en determinados municipios”.

Procesos judiciales contra Miguel Prieto

Finalmente, el senador Velázquez habló de los problemas judiciales que enfrenta Miguel Prieto, líder de Yo Creo y señalado como el más probable candidato de la oposición a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2028.

Prieto, quien fue destituido de la Intendencia de Ciudad del Este en agosto de 2025 por el Congreso –controlado por el oficialismo colorado cartista– luego de una intervención de la Municipalidad esteña, enfrenta varias imputaciones y al menos ya una acusación del Ministerio Público por supuestas irregularidades administrativas en su gestión.

Sectores de la oposición ven estos procesos judiciales contra Prieto como un intento del oficialismo colorado de impedir que corra en la carrera por la Presidencia en 2028.

El senador Velázquez dijo que Yo Creo es consciente de la posibilidad de que Prieto sea condenado, no porque sea culpable de los delitos que se le atribuyen, sino por la falta de “objetividad” del sistema de justicia en el país y la percepción de cercanía y afinidad entre autoridades del Poder Judicial y el oficialismo colorado cartista.

Dijo estar convencido de que una condena a Prieto fue pactada en la reunión secreta y luego filtrada que tuvo lugar semanas atrás, en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, entre seis ministros de la Corte Suprema de Justicia y el presidente Santiago Peña, con la supuesta participación del titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.