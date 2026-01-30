Interceptan dos camiones e incautan cigarrillos fabricados por Tabesa

El procedimiento se realizó ayer por la tarde en Santa Terezinha de Itaipu, municipio del estado de Paraná, fronterizo con Foz de Iguazú.

Según informaron las autoridades, los detenidos, de 22 y 27 años, se desplazaban en convoy en dos tractocamiones, ambos de la marca Scania, sobre la ruta BR-277.

Uno de los vehículos transportaba 603 cajas de cigarrillos de la marca Eight, sin documentación fiscal, mientras que el segundo camión iba vacío y cumplía la función de “puntero”, para reportar sobre controles policiales.

El operativo fue ejecutado por efectivos del 14º Batallón de la Policía Militar, del Batallón de Policía de Frontera (BPFron), a través del equipo COBRA y de la 1ª Compañía de Foz do Iguaçu, con apoyo aéreo del Batallón de Operaciones Aéreas de la Policía Militar. La intervención se concretó tras tareas de inteligencia que alertaban sobre el ingreso de mercaderías ilícitas desde Paraguay.

Tras la interceptación simultánea de ambos camiones, los conductores fueron detenidos y trasladados a la sede de la Policía Federal en Foz de Iguazú. En el lugar, los agentes realizaron el recuento de la mercadería incautada, que confirmó un total de 603 cajas.

Además del perjuicio económicos para el Estado brasileño, las autoridades señalaron que el contrabando de cigarrillos impacta negativamente en la seguridad pública, ya que financia actividades del crimen organizado.

También adviertes que los cigarrillos de origen paraguayo suelen elaborarse con sustancias más nocivas y circulan sin control de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), de Brasil.