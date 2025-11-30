Uruguay incauta 7,7 millones de cigarrillos en operación anticontrabando

La Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay ejecutó ayer la operación “Siracusa”, que permitió incautar 7.730.000 unidades de cigarrillos presuntamente ingresados de forma irregular, además de dos camiones, una camioneta y mercadería en infracción aduanera.

Los procedimientos se desarrollaron de manera coordinada en Montevideo, Canelones y San José.

La operación fue el resultado de varias semanas de trabajo de campo e inteligencia. Participaron equipos de Aduanas de Montevideo, el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera y el Departamento de Vigilancia Regional Sur.

Cuatro detenidos y una valoración millonaria

El procedimiento terminó con cuatro personas detenidas, algunas con antecedentes, quienes declaran ante la Fiscalía de Canelones de 1.º Turno.

La estimación preliminar de lo incautado se estima en unos 100.000.000 de pesos uruguayos (G. 21.000.000.000), lo que convierte al operativo en uno de los mayores del año en Uruguay.

La operación se suma a otros dos procedimientos ejecutados días antes, marcando una semana de fuerte presión contra las redes dedicadas al contrabando de cigarrillos hacia territorio uruguayo.