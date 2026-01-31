Meteorología anuncia jornada calurosa y probabilidad de lluvias

Para este sábado, se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 35 °C, por lo que se espera una jornada sofocante.
Ciudad del Este afrontará un fin de semana y arranque de semana marcado por altas temperaturas, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas, según el reporte meteorológico.
El domingo continuará el tiempo cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado. Durante el día se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, acompañadas de vientos variables. Las temperaturas oscilarán entre 22 °C de mínima y 34 °C de máxima.
En tanto, el lunes el cielo estará mayormente nublado, con un ambiente que seguirá siendo cálido a caluroso. Se anuncian chaparrones y tormentas eléctricas ocasionales, con vientos variables. La mínima prevista es de 22 °C y la máxima de 33 °C.
