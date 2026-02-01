Video: turista denuncia “apriete” de vendedores ambulantes en Ciudad del Este

El afectado publicó en sus redes sociales que fue abordado por un vendedor ambulante, quien manipuló el limpiaparabrisas de su vehículo y retiró una pieza. Acto seguido, le aseguró que estaba dañada y que debía comprar de él un accesorio nuevo.

El denunciante señaló que conoce la maniobra de estos vendedores, ya que había sufrido una situación similar en Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú. Al reclamarle y exigirle la devolución de la pieza, el vendedor habría simulado no escucharlo.

Posteriormente, el brasileño decidió grabar el hecho con su celular, lo que provocó una reacción violenta por parte del vendedor, quien comenzó a insultarlo y, en un momento dado, golpeó el vidrio de la ventanilla del vehículo.

A pesar del asedio, el brasileño expresó su aprecio por Paraguay por la hospitalidad de la mayoría de su gente. Dijo que decidió compartir el video para alertar a otros turistas y evitar que pasen por una experiencia similar.

No es la primera vez que turistas reportan hechos similares protagonizados por vendedores ambulantes de accesorios vehiculares. Según las denuncias, uno de los modus operandi consiste en retirar sin autorización la goma del limpiaparabrisas para presionar a los conductores a concretar la compra.

Otra maniobra denunciada es pactar un monto inicial, luego retiran las gomas de ambos limpiaparabrisas y exigen el doble del valor, alegando que el precio acordado correspondía a una sola pieza y no al juego completo.