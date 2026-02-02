ABC en el Este
02 de febrero de 2026 - 09:30

Capturan a presunto integrante de banda dedicada al robo de celulares de alta gama

Albert Mishael Cardozo Flores, muestra la cicatriz en la mano que habría sido causada por un disparo durante uno de los asaltos.
PRESIDENTE FRANCO. Agentes del Departamento de Investigaciones detuvieron a un joven que estaría vinculado a una gavilla dedicada al robo de celulares de alta gama. El procedimiento se realizó ayer, a las 18:30 aproximadamente, en inmediaciones del muelle de esta ciudad.

Por ABC Color

Se trata de Albert Mishael Cardozo Flores (18), domiciliado en el barrio Remansito. Durante el operativo, los intervinientes incautaron de su poder un celular de la marca Poco C75, que será sometido a peritaje en el marco de la investigación.

Según el informe policial, los agentes analizaron imágenes de circuitos cerrados de dos hechos en los que la banda se alzó con importante lote de celulares, que permitieron obtener datos sobre Albert Mishael e identificaron a otros miembros de la banda.

Al respecto, el comisario Pablo Zelaya, jefe de Gabinete del Departamento de Investigaciones, explicó que el detenido estaría implicado en al menos dos hechos relevantes. El primero ocurrió el 9 de enero, cuando desconocidos ingresaron a una vivienda del barrio San Roque de Ciudad del Este, propiedad de Estelvina Flores Casco, de donde se apoderaron de dos paquetes que contenían 13 celulares iPhone (modelos 15, 16 y 17), cinco celulares Xiaomi y varias baterías para teléfonos.

Durante el asalto se produjo un forcejeo con personal de la víctima y un disparo accidental impactó en la mano del ahora detenido.

El segundo hecho se registró el 18 de diciembre, en la parada de taxis ubicada sobre la avenida Luis María Argaña, microcentro esteño, donde se observa al sospechoso cuando hurtaba una caja que contenía 60 aparatos celulares, con un valor estimado de 50.000 dólares americanos. Según el comisario, las imágenes muestran que accedieron con llave, por lo que se maneja la hipótesis de una posible entrega.

Zelaya señaló además que, mediante el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad, identificaron a casi todos los integrantes de la banda, conformada por al menos cinco personas.