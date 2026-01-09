ABC en el Este
09 de enero de 2026 - 20:39

Asaltan a pasera y roban celulares de alta gama en Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE. Una gavilla asaltó a una pasera cuando se disponía a salir de su vivienda y se alzó con un lote de celulares de alta gama. El atraco se registró en la madrugada de este viernes, alrededor de las 05:30, en el barrio San Roque.

Por ABC Color

Según datos de la Policía Nacional, Estelvina Flores Casco (54) se encontraba en su domicilio en compañía de su hijo y de un hombre identificado como Ramón Ojeda González, domiciliado en el barrio 23 de Octubre de esta ciudad.

Según el relato de la denunciante, cuando se disponían a salir de la vivienda, cinco hombres llegaron al lugar a bordo de un automóvil Fiat, de color plateado. Cuatro de los asaltantes descendieron del vehículo e ingresaron a la casa, de donde se apoderaron de dos paquetes que contenían 13 teléfonos celulares iPhone, modelos 15, 16 y 17, además de cinco celulares Xiaomi y varias baterías para teléfonos móviles. Consumado el asalto, los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

El hecho fue denunciado formalmente a las 06:00, y se constituyeron en el lugar agentes del Departamento de Investigaciones, Regional Alto Paraná, para iniciar las pesquisas.

Asimismo, el caso fue comunicado a la fiscal de turno, Cinthia Leiva Cardozo.