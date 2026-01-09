Asaltan a pasera y roban celulares de alta gama en Ciudad del Este

Según datos de la Policía Nacional, Estelvina Flores Casco (54) se encontraba en su domicilio en compañía de su hijo y de un hombre identificado como Ramón Ojeda González, domiciliado en el barrio 23 de Octubre de esta ciudad.
Según el relato de la denunciante, cuando se disponían a salir de la vivienda, cinco hombres llegaron al lugar a bordo de un automóvil Fiat, de color plateado. Cuatro de los asaltantes descendieron del vehículo e ingresaron a la casa, de donde se apoderaron de dos paquetes que contenían 13 teléfonos celulares iPhone, modelos 15, 16 y 17, además de cinco celulares Xiaomi y varias baterías para teléfonos móviles. Consumado el asalto, los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
El hecho fue denunciado formalmente a las 06:00, y se constituyeron en el lugar agentes del Departamento de Investigaciones, Regional Alto Paraná, para iniciar las pesquisas.
Asimismo, el caso fue comunicado a la fiscal de turno, Cinthia Leiva Cardozo.