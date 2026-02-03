Cellshop y Ciudad del Este comparten una historia de crecimiento en la capital comercial del país

La historia de Cellshop en Ciudad del Este comenzó en el año 2003, con una pequeña tienda llamada Cell Motion, dedicada a la venta de accesorios para celulares y conformada por apenas cuatro colaboradores.

Impulsada por el dinamismo comercial de la frontera y la constante evolución del mercado tecnológico, la empresa fue creciendo de manera sostenida, ampliando su portafolio de productos y fortaleciendo la confianza de sus clientes.

En 2016, ese camino de expansión marcó un hito clave con la consolidación de Cellshop Importados Paraguay como tienda departamental, transformándose en un referente del retail en la región.

Hoy, Cellshop es reconocida como la tienda más visitada de Ciudad del Este, recibiendo en promedio 15.000 visitantes diarios, y ofreciendo una propuesta integral que combina variedad, innovación y experiencia de compra.

Desde su casa matriz en Ciudad del Este, la marca expandió sus operaciones a otras ciudades del país, como Asunción y Pedro Juan Caballero, además de Brasil, llevando su modelo de negocio y estándares de calidad a nuevos mercados.

Actualmente, Cellshop comercializa más de 250.000 productos, distribuidos en múltiples categorías que incluyen electrónicos, perfumería y cosméticos, bebidas y alimentos, moda casual y deportiva, suplementos, pesca, camping y aventura, moda infantil y juguetería, entre otras.

Entre las marcas más buscadas se destacan Apple, de la cual es tienda autorizada; DJI, con distribución oficial; y marcas propias como JOOG Tech, JOOG Sports, Choice Selection e HYDRANT.

El éxito de la compañía se sostiene sobre pilares claros: una amplia variedad de productos de marcas internacionales, atención personalizada, capacitación constante de sus más de 1.000 colaboradores y un sólido servicio de posventa, que incluye servicios técnicos autorizados de marcas, como Apple, DJI, Samsung y OPPO.

Como parte de su plan de crecimiento, en diciembre de 2025 Cellshop inauguró Cellshop Pharma, la primera farmacia del grupo, y para diciembre de 2026 está prevista la apertura del Shopping Cellshop, un complejo de más de 53.000 m² que contará con tienda departamental, patio de comidas, espacios para eventos, oficinas y estacionamiento para más de 400 vehículos, reforzando aún más el atractivo comercial y turístico de Ciudad del Este.

En un nuevo aniversario de la capital del Alto Paraná, Cellshop se compromete a seguir creciendo junto a Ciudad del Este, apostando al desarrollo, la innovación y la excelencia en la experiencia del cliente, valores que acompañan a la marca desde sus inicios y que hoy la posicionan como un orgullo del comercio paraguayo.