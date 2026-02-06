Adolescente se salvó de milagro tras quedar atrapado bajo un tractocamión

Uno de los vehículos involucrados es un tractocamión Scania, modelo R124/1997, de color rojo, año 1998, con chapa CFF 626, que estaba al mando de Bernardo Morel Valdez (65 años).

Por su parte, el menor de 15 años se desplazaba en una motocicleta marca Kenton, modelo C110, color azul con negro, sin chapa y con número de chasis presumiblemente adulterado.

De acuerdo con el relato del conductor del camión, al percatarse de que la motocicleta se aproximaba a alta velocidad, decidió frenar al notar el peligro. Sin embargo, el joven ya no logró detener su biciclo y quedó atrapado debajo del rodado de gran porte.

Los propios vecinos ayudaron a bomberos voluntarios para rescatar al adolescente que quedó atrapado en la parte baja del camión. Para lograr, tuvieron que levantar el camión con equipos hidráulicos y retirar una de las ruedas para facilitar el trabajo y rescatar al joven.

La subcomisario Marisa Valmori, vocera de la Dirección de Policía de Alto Paraná, informó que el adolescente no contaba con documentaciones del biciclo y que, por la magnitud del accidente, “se puede decir que se salvó de milagro”, ya que no sufrió lesiones graves.

El joven fue trasladado en una ambulancia de los Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este hasta el Hospital Regional, donde permanece en estado de observación.