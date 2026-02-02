Mujer pierde todo el cuero cabelludo en fuerte accidente de tránsito

El impactante accidente de tránsito se registró en la rotonda de La Burrerita, en las avenidas Cacique Lambaré y Luis María Argaña, el pasado viernes. El conductor de la motocicleta chocó contra un colectivo de la empresa 3 de Febrero.

El biciclo quedó atrapado debajo del colectivo. El chofer de la moto, Isidro David Fernández Falcón (32), resultó con varias lesiones y fue derivado al Hospital de Trauma.

No obstante, se llevó la peor parte su pasajera, Yohana Manuela Ortiz Fernández (33), quien sufrió la pérdida total del cuero cabelludo luego de que su cabeza rozara con las ruedas del ómnibus.

“No tenía casco protector en el momento del accidente. Tuvo el desprendimiento completo del cuerpo cabelludo”, detalló el comisario Juan Escobar, en NPY.

La imagen del cabello rubio en el asfaltado causó un gran impacto en todas las redes sociales. La víctima fue asistida por personal del SEME y derivada al Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social.

Cómo ocurrió el percance

El motociclista afirmó que el ómnibus habría realizado una maniobra imprudente al intentar girar a la izquierda, lo que provocó el impacto contra el costado del transporte público. Por su parte, el conductor del colectivo, Julio César Rojas (57), sostuvo que atravesó ese cruce con el semáforo en amarillo y utilizó la rotonda para efectuar el giro, ínterin en el cual sintió el impacto de la moto.

El caso fue comunicado a la agente fiscal Amelia Bernal, de la Unidad Penal N° 4, quien dispuso la incautación de ambos vehículos y ordenó que el conductor del colectivo se presente ante el Ministerio Público para prestar declaraciones.