Peatón muere tras ser atropellado por una camioneta, cuyo conductor huyó del lugar

El accidente ocurrió en la noche de ayer sobre la calle Monday, a unos 6.000 metros de la Ruta PY02, lado sur, de este distrito situado a 80 kilómetros de Ciudad del Este.

Lea más: Estos son los fallecidos y heridos en el grave accidente en el Chaco

Se trata de Porfirio Aguilera López, quien caminaba por la mencionada arteria en sentido norte a sur cuando fue embestido por una camioneta. A raíz del impacto, sufrió heridas de extrema gravedad.

Según datos recabados por los intervinientes, en el lugar fue encontrada una camioneta Chevrolet Montana, chapa BER 819, que presuntamente era conducida por Lorenzo Aquino Vera. Tras el impacto, el conductor abandonó el rodado y huyó del lugar, dejando a la víctima gravemente herida y sin prestarle auxilio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, el herido fue trasladado en un vehículo particular hasta el Centro de Salud local, donde se constató su fallecimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Cómo está la mujer que perdió todo el cuero cabelludo en un accidente

El hecho fue comunicado al agente fiscal Edgar Modesto Torales, quien dispuso la intervención del médico forense y personal de Criminalística de la Policía Nacional.