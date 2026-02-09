Video: incendio en la Catedral San Blas de Ciudad del Este

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios Azules de la compañía K17 de Remansito, con Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, quienes intentan controlar el fuego que afecta el techo de la Catedral San Blas. Hasta el momento, las tareas de combate al fuego se realizan con solo dos carros hidrantes.

Se aguarda la llegada de autoescala, pues se dificultan las labores debido a la altura del techo del templo. El cielorraso de madera facilita la rápida propagación de las llamas.

El incendio continúa en desarrollo y se aguarda la llegada de más apoyo para reforzar el operativo.

“El año pasado fue pintado en su totalidad, seguramente por el intenso calor hubo un cortocircuito. El párroco está acompañando, para ver qué se puede ir sacando y evaluar el daño”, manifestó el obispo Pedro Collar, obispo de Ciudad del Este.

