Meteorología anuncia otra jornada con mucho calor

Para este martes, se espera un ambiente muy caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del norte y luego serán variables. La jornada podría verse interrumpida por chaparrones acompañados de tormentas eléctricas ocasionales, con temperaturas que oscilarán entre los 23 °C de mínima y 35 °C de máxima.

El miércoles mantendrá condiciones similares, con un clima caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que luego cambiarán de dirección. Persistirá la probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas, mientras que la temperatura mínima será de 24 °C y la máxima nuevamente alcanzará los 35 °C.

Para el jueves, el calor se intensificará levemente. Se prevé una jornada muy calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte. Los chaparrones seguirán presentes y la temperatura máxima podría llegar a los 36 °C, con una mínima de 25 °C.