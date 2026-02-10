ABC en el Este
Roban en asalto fármacos para adelgazar valuados en US$ 11.000

Encargado de estación de servicios en Altos resultó herido por dos hombres que intentaron asaltarle. Arma de fuego. Imagen ilustrativa.
El hombre denunció el robo de su furgón y fármacos por valor de 11.000 dólares.Shutterstock

CIUDAD DEL ESTE. Un hombre denunció haber sido víctima de un asalto en el cual le robaron su furgón y 72 cajas de fármacos para adelgazar de la marca TG. La denuncia fue radicada este martes, a las 00:30 aproximadamente en la Comisaría 1ª.

Se trata de Sergio Javier Olmedo Álvarez (31), domiciliado en el edificio Royal, sobre la avenida Adrián Jara, en el microcentro de Ciudad del Este.

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes llevaron el vehículo de la víctima de la marca Toyota Voxy, en cuyo interior había 72 cajas de adelgazantes de la marca TG por un valor de 11.000 dólares. También le despojaron su celular Xiaomi Note 11 y documentos personales.

Olmedo relató que ayer, a las 15:30, aproximadamente, fue contactado vía WhatsApp por una persona que le solicitó la compra de las 72 cajas de medicamentos de la marca TG. La entrega se pactó para las 21:00 horas en el microcentro.

Posteriormente, alrededor de las 20:30, el presunto comprador pidió que la mercadería fuera trasladada hasta la zona del Km 1,5, ya que alegó que en la zona céntrica había muchos policías. Al llegar al sitio acordado, aparecieron cuatro hombres, a bordo de un Toyota Corolla, color gris.

Allí descendió el hombre que le había contactado y quien ya había comprado de él los productos en otras ocasiones. Al subirse en su furgón le mostró un arma de fuego y lo obligó a trasladarse hacia Hernandarias. Seguidamente, los asaltantes abandonaron a la víctima en inmediaciones de la Represa Acaray, en la ciudad de Hernandarias.

Tras el hecho, la víctima llamativamente no solicitó ayuda al personal policial apostado en la subestática de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y decidió caminar hasta las inmediaciones del Paraná Country Club, donde solicitó ayuda.

Por su parte, el comisario principal Francisco Rolón, jefe de la Comisaría 1ª, señaló que el denunciante incurrió en varias contradicciones por lo que están abocados a buscar imágenes de circuito cerrado para corroborar la versión brindada.