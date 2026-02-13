Filtran conversación que involucraría a jefe policial con el asaltante Chopalé

Según el material, el hombre se presenta ante el agente y luego, utilizando códigos del submundo, le manifiesta en guaraní que tiene dos carteras que despojar (asaltar) “para hacer su Navidad”.

Lea más: Capturan a “Chopalé”, el asaltante más buscado de Paraguay

Ante la respuesta de que es difícil negociar por teléfono, el que sería Chopalé promete enviar a un representante para entregarle el dinero “para el combustible”. “Tenemos que trabajar, nosotros tenemos que hacer dinero. Todos estamos detrás de dinero”, se escucha decir en guaraní al presunto asaltante. Su interlocutor, a quien se atribuye la voz del jefe policial, le responde de manera afirmativa y le asegura que está “en alerta”.

Tras la difusión del video, la Dirección de Policía resolvió apartar de su cargo al oficial inspector Jorge Pineda y designó en su reemplazo al oficial inspector Donato Escobar, quien ya había ocupado la jefatura en esa dependencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El segundo en mando de la Dirección de Policía de Alto Paraná comisario principal Humberto Galeano, sostiene que la voz que se escucha en el audio no correspondería al uniformado separado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Galeano manifestó que el oficial apartado venía realizando varios procedimientos positivos en la zona y que la difusión del material, que según él no corresponde a su subalterno, estaría vinculada a molestias generadas por esos operativos. “Él mismo está solicitando deslindar responsabilidades”, afirmó.

Lea también: Hombre fue baleado en su vivienda y sospechan represalia de la banda de “Chopalé”

Pablo Melgarejo Benítez, alias Chopalé, fue detenido en la madrugada del 28 de enero en el barrio San Rafael de Ciudad del Este, tras permanecer prófugo por casi un año luego de fugarse de la penitenciaría de Minga Guazú. El mismo fue capturado luego de varios intentos fallidos, pues aparentemente recibía información privilegiada que le permitía escapar antes de la llegada de los agentes policiales.