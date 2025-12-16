Hombre fue baleado en su vivienda y sospechan represalia de la banda de “Chopalé”

Según el informe de la Subcomisaría 1ª del barrio San Rafael, el ataque ocurrió el domingo pasado, a las 22:30, en el pasillo 1, sector 2 del barrio periférico. Resultó herido Miguel Ángel Cáceres Ramírez (32).

El caso recién fue comunicado oficialmente a la Policía ayer por personal médico del Hospital Regional. Posteriormente, la hermana de la víctima, relató que su hermano le contó que dos hombres encapuchados ingresaron a su vivienda y, sin mediar palabra, efectuaron varios disparos, de los cuales dos balazos impactaron en el abdomen de la víctima.

Tras el ataque, Cáceres Ramírez fue auxiliado por sus familiares y trasladado de urgencia hasta el Hospital Pabellón de Traumas de Ciudad del Este, donde permanece internado.

El jefe de la Subcomisaría 1ª, oficial inspector Jorge Pineda, explicó que los familiares inicialmente no quisieron denunciar el hecho, por lo que la Policía tomó conocimiento a través de informaciones del hospital. “Posteriormente nos acercamos al lugar y se formalizó la denuncia en horas de la mañana”, señaló.

La víctima fue aprehendida la semana pasada

El oficial confirmó además que la víctima fue una de las personas aprehendidas la semana pasada durante un operativo realizado por el Departamento de Investigaciones y Comando Tripartito en el barrio San Rafael, donde unas diez personas fueron capturadas en el marco de una investigación contra el grupo criminal de “Chopalé”, quien tras la muerte de Mauricio Paniagua, alias Mauri, pasó a ser el asaltante más buscado del país.

Los atacantes actuaron con el rostro cubierto, ingresaron directamente a la vivienda donde la víctima se encontraba con sus familiares y, tras herirlo, huyeron hacia el río Paraná.