Capturan a “Chopalé”, el asaltante más buscado de Paraguay

El asaltante más buscado del Paraguay fue detenido tras casi un año prófugo. El comisario Carlos Acosta, director de la Policía de Alto Paraná, confirmó que alias Chopalé fue capturado en una vivienda en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Destacó que ya hicieron varios operativos en esa misma zona y finalmente lograron concretar la detención de Melgarejo Benítez.

“Era el asaltante más buscado, el líder de una banda criminal peligrosísima. Se había fugado con siete criminales de su grupo el año pasado. Ya fueron recapturados cinco de ese grupo de fugados en Minga Guazú hace casi un año”, destacó en ABC Cardinal.

El comisario resaltó que su banda criminal se dedicaba a realizar grandes atracos a transportadores de caudales o mercaderías de alto valor. Enfrenta varias causas por robo agravado y una de ellas con resultado de muerte, detalló.

Otros detenidos

El informe policial indica que, además, en este operativo fueron aprehendidos y puestos a disposición fiscal otros dos hombres: Angel Gabriel Escobar Ocampo, quien no posee antecedentes penales; y Mateus Matheus Melo de Macedo, brasileño con antecedentes penales en su país, pero sin órdenes de captura.

La comitiva incautó dinero en efectivo, aparatos celulares, pasamontañas, un arma blanca y varios elementos más.

Participaron del operativo agentes especiales GEO, miembros del Grupo Lince, de la Policía Montorizada y agentes de la jurisdicción de Alto Paraná.