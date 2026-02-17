Hallan cráneo humano en terreno baldío en Minga Guazú

Según el informe de la Subcomisaría 14ª, tras la denuncia se constituyeron al lugar y aislaron el área para dar intervención al Departamento de Criminalística para el trabajo pericial.

El subjefe de la dependencia, el oficial primero Francisco Barreto, explicó que el hallazgo se produjo en un lugar utilizado como vertedero. “Vecinos suelen acudir al sitio para recoger materiales reutilizables; al remover los escombros, encontraron el cráneo y dieron aviso”, mencionó.

Barreto señaló que se trataría de un cráneo antiguo y que una de las hipótesis que se maneja es que habría sido utilizado con fines académicos, posiblemente por algún estudiante de odontología.

El caso quedó a cargo del agente fiscal de turno, Alcides Giménez, quien comisionó a su asistente, Hugo Sanabria.