Meteorología anuncia otra jornada calurosa y chaparrones

Para el jueves, se prevé un ambiente muy caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del norte, tornándose variables con el transcurso del día. No se descartan chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 24 °C y la máxima alcanzará los 37 °C, configurando una jornada sofocante.

El viernes, las condiciones se mantendrán similares: calor y elevada humedad, cielo mayormente cubierto y vientos variables. Se anuncian lluvias dispersas con tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre 24 °C de mínima y 34 °C de máxima.

En tanto, el sábado continuará el ambiente caluroso y húmedo, con vientos del noreste que luego se volverán variables. Persistirá la probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. La mínima prevista es de 23 °C y la máxima de 32 °C.