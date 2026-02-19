Simuló un asalto para quedarse con 60 celulares y fue descubierto

El aprehendido fue identificado como Alberto Damián Jiménez Morales (19), domiciliado en el kilómetro 9 lado Monday de la ciudad. De su poder fue incautado un teléfono celular marca Samsung, color negro.

El comisario principal Francisco Rolón, jefe de la Comisaría 1ª, explicó que el joven se presentó inicialmente para denunciar un supuesto robo agravado de una caja que contenía 60 teléfonos celulares marca Realme C85.

Según su declaración inicial, cerca de las 11:50 retiró de Mega Electrónicos una caja de cartón con los celulares, propiedad de un ciudadano brasileño. Mencionó que, cuando se dirigía a un depósito, fue interceptado por dos motochorros, quienes lo obligaron a entregar la mercadería.

Sin embargo, al solicitarle que indicara el lugar exacto del supuesto asalto, teniendo en cuenta que en ese horario agentes policiales realizaban patrullaje a pie por la zona, el joven incurrió en varias contradicciones.

Posteriormente, confesó que simuló el asalto y mostró mensajes en los que se evidenciaba que habría entregado la mercadería a dos presuntos cómplices, a quienes conoce por sus apellidos “Paiva” y “Flecha”, quienes serían del barrio San Rafael.

Más tarde se presentó una mujer, encargada de realizar las compras de las mercaderías a un comerciante brasileño, para realizar la denuncia.

El caso fue comunicado al fiscal de turno, Osvaldo Zaracho, quien dispuso que el aprehendido permanezca a disposición del Ministerio Público.