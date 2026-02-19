Tormenta causa apagones y árboles caídos en el Este

La tormenta, acompañada de intensas ráfagas, llegó alrededor de las 20:30 a esta capital departamental y a municipios cercanos. El fuerte viento provocó la caída de ramas y árboles en varios puntos, bloqueando parcialmente algunas calles y avenidas.

Igualmente, se reportaron cortes de energía en diversos sectores, en algunos casos prolongándose por varias horas. En la ANDE informaron que se registraron decenas de denuncias en un lapso corto de tiempo, por lo que fue imposible dar abasto de inmediato a la gran demanda de reclamos.

En algunos barrios, el suministro aún no fue normalizado, generando quejas de usuarios, tanto de residencias como de locales comerciales.

La Dirección de Meteorología había anunciado la probabilidad de tormentas con ráfagas intensas para la región Este del país. El mal tiempo persistirá hasta mañana según el pronóstico.

