¡Atención! Ya son 13 los departamentos con alerta por tormentas

El boletín especial difundido a las 19:44 advierte sobre la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes, además de la eventual caída de granizos.

Según el informe oficial, núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el área de cobertura, lo que mantiene elevada la posibilidad de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la noche.

Departamentos afectados en la Región Oriental

La zona de cobertura abarca exclusivamente la Región Oriental. Los departamentos afectados son:

Sur de Concepción

Norte de San Pedro

Sur y este de Cordillera

Guairá

Sur de Caaguazú

Caazapá

Centro y norte de Itapúa

Misiones

Paraguarí

Alto Paraná

Sur de Central

Ñeembucú

Norte de Amambay

