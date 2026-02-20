Allanan estancia por presunta contaminación del lago Acaray

El operativo contó con la participación de funcionarios de la Dirección de Delitos Ambientales del Ministerio Público, efectivos de la Base Naval y agentes de la Policía Nacional. La intervención fue autorizada por el Juzgado Penal de Garantías de Hernandarias, a cargo del magistrado Nelson Ojeda.

Durante el procedimiento, la comitiva interinstitucional constató la existencia de piletas pertenecientes a una chanchería ubicadas a orillas de un curso hídrico. Según los intervinientes, la morfología del suelo permitiría filtraciones, y el cauce conecta de manera directa con el Lago Acaray, lo que representaría un riesgo potencial para la salud humana, así como para la fauna y flora de la zona.

De acuerdo con el Ministerio Público, el hallazgo podría guardar relación con derrames reportados recientemente, que motivaron preocupación entre pobladores frentistas y derivaron en publicaciones periodísticas sobre la presencia de sustancias desconocidas en el lago.

La Fiscalía inició la investigación de oficio a partir de estas denuncias públicas y testimonios de vecinos. La pesquisa apunta a la eventual comisión de hechos punibles como procesamiento ilícito de desechos, alteración del curso natural de las aguas y violación de medidas de impacto ambiental.

La fiscal Ocampos señaló que el objetivo del procedimiento es identificar a los responsables y garantizar la aplicación de las sanciones previstas en la legislación ambiental vigente.