Investigan contaminación del lago Acaray por presunto vertido de faenadores de cerdos

Hace unos días, vecinos del lago Acaray, a unos dos kilómetros aguas arriba del cauce, reportaron contaminación hídrica en el embalse. Durante la inspección se detectó la alteración de las condiciones naturales del agua, como agua sucia y turbia, peces muertos, restos grasos flotando y olor nauseabundo.

Según manifestaciones de los lugareños, estas situaciones podrían provenir de zonas ubicadas aguas arriba, presuntamente desde la ciudad de Hernandarias, y estarían relacionadas con establecimientos de cría de cerdos.

La comitiva verificó toda la costa del lago en el lado de Ciudad del Este y no se encontró la fuente de contaminación, por lo que se iniciaron gestiones para determinar el origen de los elementos que estarían afectando la calidad del agua. El jefe de la Dirección Ambiental de la comuna esteña, Juan Martínez, explicó que cursaron notas a la Municipalidad de Hernandarias a fin de realizar tareas conjuntas para detectar la contaminación.

Igualmente, se remitieron notas a la Gobernación de Alto Paraná y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para que los técnicos y profesionales puedan intervenir en el caso.

“Acudimos al Mades porque ellos disponen de técnicos y aparatos para hacer una labor técnica y también coordinar acciones legales y administrativas, porque la responsabilidad es compartida”, expresó.

Sobre la posible afectación de la playa Ñande Renda, dijo que el viernes último volvieron a verificar la zona y encontraron que, a un kilómetro del sector de agua turbia detectada, el agua ya estaba limpia. Es decir, en la zona de la costanera el agua es apta para los bañistas.